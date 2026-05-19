Portugal iznenadio: Zvat će hit-igrača Premier lige koji može igrati za tri reprezentacije?

U vrijeme dok reprezentacije objavljuju popise igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., jedan igrač je posebno u fokusu zato što može igrati za tri reprezentacije.

Riječ je o igraču iza kojeg je odlična sezona u Premier ligi za Bournemouth. Eli Junior Kroupi je zabio čak 12 golova ove sezone u Premier ligi, a portugalska A Bola objavila je kako bi on mogao biti iznenađenje portugalskog izbornika Roberta Martineza. Kroupi je nastupao za mlade selekcije Francuske, rođen je u Francuskoj, ali majčina strana obitelji je iz Portugala pa može igrati i za njihovu selekciju. Treća selekcija je Obala Bjelokosti odakle mu je otac porijeklom.

Bjelokošćanski savez pokušavao ga je pridobiti. Čini se da nisu uspjeli. Kroupi je prema svemu sudeći čekao poziv francuske reprezentacije koji nije stigao, a sada bi ga pozivom mogao iznenaditi Roberto Martinez. Portugalci će popis objaviti već danas, u utorak u 13 sati i tada ćemo biti pametniji.

Bournemouth je Kroupija kupio iz Lorienta u veljači 2025. za 13 milijuna eura. Do kraja sezone je bio na posudbi, a u svojoj prvoj sezoni u Premier ligi ostvario je sjajan učinak i prvi je igrač još od Robbieja Fowlera 1993./94. koji je zabio 12 golova u svojoj prvoj sezoni u ligi.

Za njega su već zainteresirani Manchester City, Barcelona i Arsenal, a iz Bournemoutha su rekli kako neće niti razgovarati o cifri manjoj od 100 milijuna eura.