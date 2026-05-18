Real Madrid potvrdio da kapetan odlazi iz kluba

Real Madrid potvrdio da kapetan odlazi iz kluba
Foto: David Canales/Zuma Press/Profimedia

Dres Reala Carvajal je nosio više od dvadeset godina, uključujući 13 s prvom momčadi

18.5.2026.
15:42
Hina
Real Madrid je u ponedjeljak objavio da na kraju sezone momčad napušta kapetan 34-godišnji Dani Carvajal, koji je dres Kraljevskog kluba nosio više od dvadeset godina, uključujući 13 s prvom momčadi.

"Real Madrid želi izraziti svoju zahvalnost i naklonost jednoj od najvećih legendi našeg kluba i svjetskog nogometa", objavio je Real Madrid.

Trofejna karijera

Od 2024. pratile su ga ozljede, a sada napušta Real Madrid kao jedan od najuspješnijih igrača u povijesti nogometa, s 27 trofeja, uključujući šest naslova Lige prvaka, četiri naslova La Lige i dva naslova Copa del Rey.

Španjolski reprezentativac (52 nastupa), također europski prvak 2024. godine, upravo je u nedjelju odigrao svoju 450. utakmicu u dresu Real Madrida, kluba čiji dres nosi od 2002. godine, prvo u mlađim kategorijama, a zatim i kao profesionalac. Igrao je jednu sezonu u Bayer Leverkusenu između 2012. i 2013. godine.

Za Florentina Péreza, trenutnog predsjednika Real Madrida i jedinog kandidata za reizbor, "Dani Carvajal je legenda i simbol Real Madrida i njegove omladinske akademije."

"Njegova slika uz našeg voljenog i nezaboravnog Alfreda Di Stéfana, kako postavlja kamen temeljac trening centra Real Madrida, zauvijek će biti urezan u srca svih Madriđana i u povijest našeg kluba", dodao je 79-godišnji Perez.

Zadnja utakmica u karijeri za Real bit subotnji ogled na stadionu Santiago Bernabéu protiv Athletic Bilbaa.

Real MadridDani CarvajalOdlazak
