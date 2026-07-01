Američka veleposlanica u akciji: Pogledajte kako je dijelila obroke vojnicima kod Slunja

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw sudjelovala je danas na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ kod Slunja u međunarodnoj vježbi Borbena moć 26, gdje je zajedno s visokim hrvatskim i američkim dužnosnicima posluživala obroke vojnicima.

Vježba se održava u sklopu obilježavanja 30 godina Partnerstva hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote, a McGraw je istaknula kako je sudjelovanje bilo posebna čast te naglasila važnost prijateljstva, povjerenja i zajedničke sigurnosne suradnje između dviju zemalja. U organizaciji posluživanja obroka sudjelovala je i humanitarna udruga Serving Our Troops, koja je pomogla u realizaciji događaja.