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30. OBLJETNICA /

Američka veleposlanica u akciji: Pogledajte kako je dijelila obroke vojnicima kod Slunja

Američka veleposlanica u akciji: Pogledajte kako je dijelila obroke vojnicima kod Slunja
Foto: Screenshot Facebook U.S. Embassy Zagreb
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Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw sudjelovala je danas na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ kod Slunja u međunarodnoj vježbi Borbena moć 26, gdje je zajedno s visokim hrvatskim i američkim dužnosnicima posluživala obroke vojnicima.

Vježba se održava u sklopu obilježavanja 30 godina Partnerstva hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote, a McGraw je istaknula kako je sudjelovanje bilo posebna čast te naglasila važnost prijateljstva, povjerenja i zajedničke sigurnosne suradnje između dviju zemalja. U organizaciji posluživanja obroka sudjelovala je i humanitarna udruga Serving Our Troops, koja je pomogla u realizaciji događaja.

1.7.2026.
11:05
Hot.hr
Screenshot Facebook U.S. Embassy Zagreb
Američka VeleposlanicaVojskaNicole McgrawSlunj
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