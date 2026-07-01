Kauboj, viking ili robot? Haaland ponovno piše norvešku bajku, ali na ovo se čekalo 28 godina

Pogotkom Erlinga Haalanda u 86. minuti, Norveška je u Arlingtonu svladala Obalu Bjelokosti 2:1 i po prvi put u svojoj povijesti osigurala pobjedu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Nakon 28 godina čekanja, Vikinzi sada ispisuju nove stranice povijesti.

Norvežani su poveli u 39. minuti sjajnim, zakrivljenim udarcem Antonija Nuse s lijeve strane kaznenog prostora. Činilo se da kontroliraju utakmicu, no Obala Bjelokosti se vratila zahvaljujući Amadu Diallu. Krilni igrač je prvo u 67. minuti s gol-linije spasio siguran pogodak Torbjørna Heggena, da bi samo sedam minuta kasnije, nakon brze akcije s Nicolasom Pépéom, vještim driblingom prošao obranu i snažnim udarcem izjednačio na 1:1. Ipak, kada se činilo da slijede produžeci, Norveška je zadala konačni udarac. Patrick Berg je primio loptu u šesnaestercu i proslijedio je do usamljenog Haalanda, koji je iz neposredne blizine lagano zabio za pobjedu. Dramu je zaključio vratar Ørjan Nyland sjajnom obranom slobodnog udarca Dialla u sudačkoj nadoknadi, sačuvavši povijesni trijumf.

"Nevjerojatno. Ovo je povijest", izjavio je Haaland nakon što je postigao svoj peti pogodak na turniru i rekordni 60. u 53. nastupu za reprezentaciju. Njegov značaj za ovu momčad je nemjerljiv, a on sam svjestan je težine postignuća. "Ovo je ludo. Mislim da će ovo zauvijek promijeniti Norvešku. Osjećam neku vrstu jedinstva. Dirljivo je to vidjeti", poručio je napadač Manchester Cityja, čiji su golovi donijeli Norveškoj prvu pobjedu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Pobjeda je proslavljena na već prepoznatljiv način koji je postao zaštitni znak Norvežana - "Vikinškim veslanjem". Igrači su se pridružili tisućama svojih navijača na tribinama, sjeli na travnjak i sinkronizirano "veslali" dok je kapetan Martin Ødegaard udarao ritam u bubanj. Ovaj ritual postao je globalni fenomen. "Svi u Norveškoj, od stogodišnjaka do dvogodišnjaka, sada veslaju", slikovito je opisao izbornik Ståle Solbakken. Navijači, odjeveni u vikinške kacige i nacionalne boje, postali su prava atrakcija, a njihovo zajedničko slavlje s igračima pokazalo je nevjerojatno jedinstvo koje nosi ovu generaciju.

Norvežane sada čeka novi veliki izazov: okršaj s peterostrukim svjetskim prvacima Brazilom. Susret je to koji budi sjećanja na slavnu pobjedu iz 1998., no ova generacija spremna je napisati svoju povijest.