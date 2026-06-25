Oni su prva priča Svjetskog prvenstva: 'Ovo je nevjerojatno, poput sna'

Južnoafrička Republika po prvi je put u povijesti izborila plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva nakon što je u posljednjem kolu A skupine noćas po našem vremenu svladala Južnu Koreju 1-0.

“Bafana Bafana” je u prva dva kola upisala poraz od Meksika i remi protiv Češke, dok je Koreja nakon pobjede nad Česima i poraza od Meksika u posljednju utakmicu ušla s potrebom za barem bodom. Ipak, Južnoafrikanci su priredili iznenađenje i osigurali prolazak dalje.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Tapelo Maseko u 63. minuti. Nakon lijepe akcije i asistencije Moremija, Maseko je primirio loptu u kaznenom prostoru i preciznim udarcem donio svojoj reprezentaciji povijesnu pobjedu.

Južna Afrika je tako zauzela drugo mjesto u skupini i u osmini finala igrat će protiv Kanade. Ovo im je četvrti nastup na Svjetskom prvenstvu i prvi put da su prošli skupinu.

Thapelo Maseko, strijelac pobjedničkog pogotka za Južnu Afriku, nakon pobjede je rekao:

"Ovo je nevjerojatno, poput san. Zahvalni smo svima, odršci ovdje i kod kuće. Prošli smo kroz neka teška razdoblja, ali ova je momčad pokazala da je sposobna i snažna", prenosi izjavu France 24.

Izbornik reprezentacije Južne Afrike Hugo Broos naveo je:

"Odigrali smo vrlo dobru utakmicu. Južnoj Koreji je bilo jako teško pronaći prostor, a mi smo se dobro branili. Postigli smo gol, a onda je uslijedilo 20 minuta lupanja srca i čekanja posljednjeg zvižduka. Prva utakmica nije bila dobra, ali sve smo bolji i bolji. Uživat ćemo u sljedećoj utakmici, a tko zna - možda možemo proći i u osminu finala."

Izbornik reprezentacije Južne Koreje Hong Myungbo, preuzeo je odgovornost za poraz:

"Igrači su dali sve od sebe, ali razočaravajuće je kad tako primiš gol. Što se tiče razočaravajućeg rezultata, to je odgovornost mene kao glavnog trenera."

Južna Koreja završila je treća s tri boda te još uvijek ima teoretske šanse za nastavak natjecanja kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Podsjetimo, u utakmici punoj prilika na obje strane, Korejci su najveću imali u prvom poluvremenu kada je Lee Kang-in s desetak metara promašio prazan gol.