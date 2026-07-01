Voljena, a nesretna Lady Di ostala je neprežaljena: Ovim izdanjima obilježila je jednu eru

Princeza Diana danas bi napunila 65 godina, a njezina priča, gotovo tri desetljeća nakon tragične smrti, ne prestaje fascinirati javnost. Od sramežljive aristokratkinje i asistentice u vrtiću do nevjeste stoljeća, modne ikone i "Kraljice srca", Diana je živjela život pod stalnim povećalom javnosti. Njezino vjenčanje s princom Charlesom 1981. godine pratilo je gotovo milijardu ljudi, no iza bajkovite slike ubrzo su se počeli nazirati problemi, pritisak kraljevskih dužnosti, medijska opsada i sve dublji bračni jaz.

Nakon razvoda od Charlesa, Diana se posvetila sinovima Williamu (44) i Harryju (41) te humanitarnom radu. Bila je glavna meta paparazza, a njezin život tragično je završio 31. kolovoza 1997. u prometnoj nesreći u Parizu sa samo 36 godina.