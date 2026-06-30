Tko će ponijeti krunu? Ovo su djevojke koje se bore za titulu najljepše sportašice Hrvatske

Finalistice 34. izbora Miss sporta Hrvatske započele su pripreme za završnu večer koja će se održati 2. srpnja u Domu mladih u Koprivnici. Nakon okupljanja u Zagrebu djevojke su odradile prve službene obveze, među kojima je bilo isprobavanje svečanih haljina modnog brenda Mistic Exclusive. Ovogodišnje natjecateljice zablistat će u elegantnim crvenim kreacijama, a nakon modnih proba pokazale su i natjecateljski duh tijekom druženja u bowling centru.

Za titulu Miss sporta Hrvatske 2026. natjecat će se Karla Zrinski (sportsko penjanje), Ena Cvijanović (ples), Sarah Petrušić (atletika), Lea Topić (ronjenje na dah), Čara Nika Holjevac Stasiow (ples na šipci), Anna Ćurković (atletika), Nika Uljarević (odbojka), Tiana Dragaš (ples), Lea Turkalj (mažoretkinje), Vasilisa Jakubovskaja (rukomet) i Dora Čolig (atletika).

Pobjednica će naslijediti aktualnu Miss sporta Hrvatske Larisu Bertović, koja zbog nastupa na Europskom prvenstvu u Francuskoj neće moći osobno predati krunu.