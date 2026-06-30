Hrvati podijelili najluđe prizore koje su ikada vidjeli: Ovakve scene moguće su samo kod nas

Na popularnoj stranici na X-u, nekadašnjem Twitteru, pod nazivom Hrvati bez konteksta, gotovo se svakodnevno dijele urnebesni, neobični i potpuno neočekivani prizori iz hrvatske svakodnevice. Od prometnih situacija koje prkose logici, preko neobičnih natpisa i kreativnih rješenja, pa sve do prizora s plaža, ulica i trgovina koji nasmijavaju tisuće ljudi.

Upravo zato ova stranica već dugo okuplja korisnike koji vole humor iz stvarnog života, onaj koji nastane spontano, bez režije i često bez ikakvog objašnjenja. Izdvojili smo 20 najsmješnijih prizora koji najbolje pokazuju zašto se ponekad zaista čini da ovakve scene mogu nastati samo kod nas.