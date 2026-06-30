Putinovo 'ljubavno gnijezdo' plovi prema Britaniji: Evo tko uživa u 'palači' od 82 metra

U ponedjeljak je otkriveno da superjahta "Graceful" Vladimira Putina, navodno "ljubavno gnijezdo", plovi prema Britaniji. Poznato je da 82 metra dugu plutajuću palaču koristi Putinova glamurozna partnerica Alina Kabajeva (43), gimnastičarka i majka njegova dva maloljetna sina. Plovilo je navodno u Skagerraku, između Danske, Norveške i Švedske, te plovi prema Sjevernom moru.

Superjahta Graceful, službeno preimenovana u Kosatka, što na ruskom znači "kit ubojica", luksuzno je plovilo duljine 82 metra, čija se vrijednost procjenjuje na više od 100 milijuna dolara. Široko je prepoznata u međunarodnim medijima kao privatna jahta ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Može primiti 12 do 14 gostiju u šest luksuznih kabina, uz 24 do 25 članova posade. Jahta ima unutarnji bazen dimenzija 15 puta 3 metra koji se podizanjem poda pretvara u plesni podij, helidrom, teretanu. Namještaj je od skupocjenog mramora s pozlaćenim detaljima. Jahtu prate ruski ratni brodovi.

Gdje plovi jahta?

Prema podacima stranice Marinetraffic.com, internetske platforme za praćenje brodova u stvarnom vremenu, plovilo je u ponedjeljak plovilo uz sjevernu obalu Danske.

Prema DR-u, jahtu od nedjelje ujutro prate dva ruska ratna broda, kao i naizmjenično danska mornarica i njemačka obalna straža.

"Oružane snage redovito nadziru plovila, uključujući strana državna plovila, koja prolaze danskim tjesnacima i teritorijalnim vodama, koristeći kapacitete namijenjene za tu svrhu", izjavile su danske oružane snage za DR.

Međutim, do ponedjeljka navečer "Graceful" više nije slala signal, prema Marinetraffic.com.

Prema DR-u, jahta je isključila svoj AIS odašiljač, koji se koristi za prijenos njezine lokacije, u kolovozu 2022. - oko šest mjeseci nakon početka ruskog rata protiv Ukrajine.