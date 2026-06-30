Razmete li kaj vam se oče povedati? Dokaži se kao pravi poznavatelj zagorskih izraza na kvizu

Od popevki i priča uz ognjište do svakodnevnog govora, zagorski dijalekt je više od običnog narječja – on je duša Hrvatskog zagorja, čuvar tradicije i izvor nevjerojatne topline. Svakodnevno čujemo pokoju zagorsku reč, ali koliko zaista poznajemo bogatstvo koje se krije iza tih simpatičnih izraza? Jeste li sigurni da znate kaj je "škrlak" ili čemu služe "lojtre"? Vrijeme je da svoje znanje stavite na kušnju!