FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMOGUĆ ZADATAK /

Razmete li kaj vam se oče povedati? Dokaži se kao pravi poznavatelj zagorskih izraza na kvizu

Razmete li kaj vam se oče povedati? Dokaži se kao pravi poznavatelj zagorskih izraza na kvizu
Foto: Net.hr
Krenimo s prvim pitanjem...
1 /26
VOYO logo

Od popevki i priča uz ognjište do svakodnevnog govora, zagorski dijalekt je više od običnog narječja – on je duša Hrvatskog zagorja, čuvar tradicije i izvor nevjerojatne topline. Svakodnevno čujemo pokoju zagorsku reč, ali koliko zaista poznajemo bogatstvo koje se krije iza tih simpatičnih izraza? Jeste li sigurni da znate kaj je "škrlak" ili čemu služe "lojtre"? Vrijeme je da svoje znanje stavite na kušnju!

30.6.2026.
13:05
Webcafe.hr
Shutterstock
KvizKvizoviKviz ZnanjaZagorjeHrvatski Jezik
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija