Paragvajske navijačice u centru pažnje na tribinama u Bostonu: Nijemci 'izgubili fokus'

Paragvaj je izborio plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon dramatične utakmice protiv Njemačke u Bostonu.

Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a odluka je pala u izvođenju jedanaesteraca gdje su Paragvajci bili uspješniji s 4:3, izbacivši četverostrukog svjetskog prvaka.

Utakmicu je obilježila i vatrena atmosfera na tribinama, gdje su paragvajske navijačice privukle veliku pažnju i dodatno podigle euforiju oko senzacionalnog trijumfa.