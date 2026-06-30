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Paragvajske navijačice u centru pažnje na tribinama u Bostonu: Nijemci 'izgubili fokus'

Paragvajske navijačice u centru pažnje na tribinama u Bostonu: Nijemci 'izgubili fokus'
Foto: Mingo Nesmith/Zuma Press/Profimedia
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Paragvaj je izborio plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon dramatične utakmice protiv Njemačke u Bostonu.

Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a odluka je pala u izvođenju jedanaesteraca gdje su Paragvajci bili uspješniji s 4:3, izbacivši četverostrukog svjetskog prvaka.

Utakmicu je obilježila i vatrena atmosfera na tribinama, gdje su paragvajske navijačice privukle veliku pažnju i dodatno podigle euforiju oko senzacionalnog trijumfa.

30.6.2026.
7:54
Sportski.net
Mingo Nesmith/Zuma Press/Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.Paragvaj
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