Ne zna se koja je ljepša: Legice još jednom pokazale zašto im nitko ne može odoljeti

I tijekom ovih vrućih ljetnih dana Osječanke i Slavonke još su jednom pokazale zašto ih mnogi smatraju jednima od najljepših Hrvatica. Objektiv fotoaparata zabilježio je najzanimljivija modna izdanja, upečatljive kombinacije i ljetni stil koji ne prolazi nezapaženo na gradskim ulicama. Ni ovaj mjesec nije nedostajalo elegancije, ležernih outfita ni trendovskih detalja koji su privlačili poglede.

U nastavku donosimo izbor izdanja koja su obilježila lipanj, dok cjelokupnu galeriju legica možete pogledati na portalu SiB.hr.