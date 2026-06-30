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ASHLEY JUDD /

Ovu su slatkicu 90-ih svi obožavali: Odbila je moćnog zlostavljača, uništio joj je karijeru

Ovu su slatkicu 90-ih svi obožavali: Odbila je moćnog zlostavljača, uništio joj je karijeru
Foto: APC/Hollywood Archive/Profimedia
Rođena 1968. godine, odrasla je u sjeni slave majke, country ikone Naomi Judd, i polusestre Wynonne. Obiteljski život bio je nomadski; promijenila je trinaest škola prije upisa na Sveučilište u Kentuckyju, gdje je studirala francuski jezik, no interesi su joj obuhvaćali i antropologiju, povijest umjetnosti i ženske studije. Nakon diplome, preselila se u Hollywood.
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Ashley Judd puno je više od lica koje je obilježilo filmske trilere devedesetih. Kći glazbene legende, diplomantica Harvarda, strastvena humanitarka i jedna od prvih žena koja je ustala protiv Harveyja Weinsteina, njezina priča je pripovijest o otpornosti i borbi protiv sustava koji je predugo cijenio šutnju. Njezin put od Kentuckyja do globalnih pozornica nije bio samo glamurozan, već obilježen dubokim ožiljcima i još dubljom snagom.

Cijelu priču o Ashley Judd saznajte u galeriji

30.6.2026.
22:11
Hot.hr
Ron Wolfson, 2000 All Rights Reserved/Everett/Profimedia
Ashley JuddHarvey WeinsteinHolivudska Glumica
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