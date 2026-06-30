Ovu su slatkicu 90-ih svi obožavali: Odbila je moćnog zlostavljača, uništio joj je karijeru

Ashley Judd puno je više od lica koje je obilježilo filmske trilere devedesetih. Kći glazbene legende, diplomantica Harvarda, strastvena humanitarka i jedna od prvih žena koja je ustala protiv Harveyja Weinsteina, njezina priča je pripovijest o otpornosti i borbi protiv sustava koji je predugo cijenio šutnju. Njezin put od Kentuckyja do globalnih pozornica nije bio samo glamurozan, već obilježen dubokim ožiljcima i još dubljom snagom.

Cijelu priču o Ashley Judd saznajte u galeriji