Bila je medena s plavim kovrčama i neodoljivim osmijehom: Sjećate se Charlize s početka karijere?

Charlize Theron desetljećima suvereno vlada Hollywoodom ne samo kao jedna od najsvestranijih i najcjenjenijih glumica svoje generacije, već i kao neprikosnovena modna ikona. Njezino putovanje od klasične ljepotice do odvažne predvodnice trendova priča je o samopouzdanju, umjetničkoj predanosti i hrabrosti da se izgled koristi kao moćno sredstvo izražavanja. Kroz godine, Theron je dokazala da stil nije samo odjeća, već stav, a njezina sposobnost transformacije učinila ju je pravim kameleonom crvenog tepiha i filmskog platna.

Mi smo je u galeriji ovaj put prisjetili vremena s početka njene karijere kad je bila plavuša i zavodila kratkim kovrčama