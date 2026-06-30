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Bila je medena s plavim kovrčama i neodoljivim osmijehom: Sjećate se Charlize s početka karijere?

Bila je medena s plavim kovrčama i neodoljivim osmijehom: Sjećate se Charlize s početka karijere?
Foto: Walt Disney Co. Collection/Everett/Profimedia
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Charlize Theron desetljećima suvereno vlada Hollywoodom ne samo kao jedna od najsvestranijih i najcjenjenijih glumica svoje generacije, već i kao neprikosnovena modna ikona. Njezino putovanje od klasične ljepotice do odvažne predvodnice trendova priča je o samopouzdanju, umjetničkoj predanosti i hrabrosti da se izgled koristi kao moćno sredstvo izražavanja. Kroz godine, Theron je dokazala da stil nije samo odjeća, već stav, a njezina sposobnost transformacije učinila ju je pravim kameleonom crvenog tepiha i filmskog platna.

Mi smo je u galeriji ovaj put prisjetili vremena s početka njene karijere kad je bila plavuša i zavodila kratkim kovrčama

30.6.2026.
20:47
Hot.hr
Ron Wolfson, 2004 All Rights Reserved/Everett/Profimedia
Charlize TheronFrizuraPočetak Karijere
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