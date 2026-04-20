Charlize Theron iskreno o danu kada je njezina majka ubila oca: 'Da ga nije upucala, on bi nas ubio'

Poznato je da je djetinjstvo holivudske glumice Charlize Theron obilježila zastrašujuć obiteljski događaj u kojem je njezina majka upucala njezinog oca u obiteljskom domu u Južnoj Africi, a 50-godišnja glumica sada je u razgovoru za The New York Times Magazine opisala kako se sve zbilo.

Kako je ispričala, sve se dogodilo 1991. godine, kada je glumica imala tek 15 godina.

"Mislim da o ovim stvarima treba razgovarati jer se tako drugi ljudi ne osjećaju usamljeno. Nikada nisam čula za sličnu priču. Kad se to nama dogodilo, mislila sam da smo jedini na svijetu. Te me stvari više ne proganjaju", rekla je Theron pričajući priču o životu u obiteljskom nasilju.

Otkrila je da je okidač njegovog nasilnog ponašanja taj put bio njezino utrčavanje u kuću bez pozdrava, do kojeg je došlo jer je hitno morala ići na zahod. Međutim, njezin je otac to shvatio kao uvredu te je nakon nekoliko sati posegnuo za pištoljem. Kako se prisjetila, njezin se otac te iste večeri vratio kući u alkoholiziranom stanju i zaprijetio da će ubiti nju i njezinu majku.

"Prozor mi je gledao na prilaz i po načinu na koji je vozio mogla sam procijeniti razinu ljutnje, frustracije ili bijesa. Način na koji je te noći ušao na imanje, ne mogu vam to opisati. Jednostavno sam znala da će se dogoditi nešto loše" rekla je glumica dodavši kako su se ona i majka, u strahu za vlastiti život, sakrile u sobu, dok je alkoholizirani otac pucao kroz vrata.

U trenutku kada je pokušao doći do dodatnog oružja, njezina majka posegnula je za pištoljem, pucala te ga usmrtila u samoobrani. Slučaj je kasnije i službeno okarakteriziran kao čin nužne obrane.

Iako je svjedočila strašnom događaju, tvrdi kako ju je više oblikovao život s nasilnikom i alkoholičarem, nego ta kobna večer.

Na kraju intervjua je istaknula kako je njezin odnos s majkom nakon tog događaja postao drugačiji, bliži: "Uvijek smo bile vrlo bliske. Osjećale smo se kao tim, ali ta je noć to promijenila jer sam, kad sam se oporavila od šoka, shvatila da mi je spasila život, a to je velika stvar."

