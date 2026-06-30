Ranjeni ukrajinski vojnici stigli na liječenje u Hrvatsku

U Hrvatsku je na liječenje i rehabilitaciju stigla šesta skupina ranjenika iz Ukrajine, doveo ih je avion NATO - Norveške kraljevske avijacije.

U Zagreb je stigao 21 ranjenik koji će liječenje i rehabilitaciju nastaviti u hrvatskim zdravstvenim ustanovama. Time je od početka programa 2023. godine u Hrvatskoj zbrinuto ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Program se provodi u suradnji Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva zdravstva, a financira ga Vlada Republike Hrvatske.

Zbog sigurnosnih razloga i zaštite identiteta, njihov dolazak u Zračnu luku Franjo Tuđman sniman je isključivo iz daljine, uz obvezno prikrivanje identiteta ranjenika.

Odluka Vlade o pomoći Ukrajini

Vlada RH je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela Odluku o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj, što uključuje prijem, trijažu, liječenje i rehabilitaciju ranjenika.

Odmah potom osnovana je Radna skupina za provedbu Odluke pod predsjedanjem potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda kao međuresorno tijelo s članovima iz ministarstava zdravstva, vanjskih i europskih poslova, rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, MUP-a i MORH-a te Ministarstva hrvatskih branitelja.