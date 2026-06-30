Potrošila je bogatstvo da bi bila Barbie: Sada ulaže još više kako bi vratila prirodan izgled

Tracy Kiss (36), influencerica iz Ujedinjenog Kraljevstva, gotovo je 20 godina i pravo bogatstvo ulagale u estetske zahvate kako bi izgledala poput Barbie lutke. Tijekom godina podvrgnula se brojnim operacijama, uključujući povećanje grudi, rinoplastiku, liposukciju te redovite tretmane botoksom i filerima.

Iako je njezin izgled privlačio veliku pozornost, često se suočavala s osudama i negativnim komentarima. S vremenom je shvatila da se više ne prepoznaje u ogledalu i da se udaljila od vlastitog identiteta. Upravo je to bio trenutak kada je odlučila promijeniti život.

Danas ulaže više od 140.000 eura kako bi poništila učinke estetskih zahvata i vratila prirodniji izgled. Prvi korak bio je smanjenje grudi, nakon čega je uklonila filere i odustala od botoksa te drugih tretmana uljepšavanja. Kaže da joj je najveća želja ponovno nalikovati svojoj djeci te da se napokon osjeća kao svoja.

Umjesto estetske kirurgije, sada ulaže u tretmane usmjerene na zdravlje i usporavanje starenja, poput hiperbarične terapije kisikom i infracrvenih tretmana. Tvrdi da se danas osjeća sretnije, prirodnije i zadovoljnije nego ikad prije.