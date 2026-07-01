Vatreni stigli u Toronto i odmah ukrali poglede navijača ovim elegantnim izdanjem

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje ih u osmini finala Svjetskog prvenstva očekuje okršaj s Portugalom. Pred hotelom u središtu grada dočekali su ih brojni navijači, no osim euforije zbog ključne utakmice, pažnju je privukao i doista besprijekoran stil Vatrenih. Igrači su se pojavili u elegantnim kompletima koji su dio nove suradnje s poznatim modnim brendom.

Iza sofisticiranog izgleda reprezentativaca stoji partnerstvo s kanadskim luksuznim brendom Mackage, koji je postao službeni dobavljač odjeće za momčad izvan terena. Ova suradnja nije slučajna. Izvršna direktorica Mackagea, Tanya Golesic, ponosno ističe svoje hrvatsko podrijetlo, opisujući projekt kao "duboko osoban". Brend povezuje nevjerojatan uspjeh Hrvatske, zemlje s manje od četiri milijuna stanovnika koja se redovito nalazi u samom vrhu svjetskog nogometa, s vlastitim vrijednostima: disciplinom, preciznošću i stalnom težnjom za izvrsnošću. Komentirajući suradnju, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako ona odražava jedinstvo i spremnost na vrhunske izvedbe pod pritiskom, vrijednosti koje krase momčad i na terenu.

Posebno dizajnirana kapsulna kolekcija za Vatrene temelji se na principu "estetike koja štiti", a koristi crvenu, bijelu i plavu boju kao jasnu referencu na hrvatski nacionalni identitet. Cjelogodišnji asortiman uključuje tehničke jakne, pleteninu, polo majice i hlače, pri čemu modularni elementi poput odvojivih kapuljača omogućuju prilagodbu različitim uvjetima. Posebnost kolekcije su i prve tenisice s potpisom brenda Mackage, čime je zaokružena cjelokupna modna priča od glave do pete. Luka Modrić je kampanju povezao sa smirenošću i otpornošću, objasnivši da odjeća odražava koncentraciju koju igrači nose uoči velikih trenutaka.

Partnerstvo Hrvatskog nogometnog saveza i Mackagea dio je šireg trenda spajanja visoke mode i nogometa, koji je posebno izražen na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Dok će Hrvatska plijeniti pažnju u kanadskom dizajnu, njihovi suparnici Portugalci nastavljaju suradnju s brendom Sacoor Brothers. Domaćin SAD nosi odijela s potpisom BOSS, Španjolska se odlučila za LOEWE, a Urugvaj za kreacije Gabriele Hearst. Svaka od ovih suradnji priča jedinstvenu priču, pretvarajući dolaske na stadione i službene događaje u svojevrsnu modnu pistu.

U Torontu, gradu s velikom hrvatskom i portugalskom zajednicom, sudar na terenu bit će i svojevrsni stilski dvoboj. Dok se Ronaldo i Modrić pripremaju za vjerojatno posljednji zajednički ples na svjetskoj pozornici, njihove momčadi pokazuju da su na najvišoj razini spremne ne samo igrom, već i izgledom.