Svjetski, a naš! Stekao je veliku slavu, a uskoro ćemo ga gledati u novoj seriji 'IQ 160'

Luka Peroš (49), zvijezda koju ćemo uskoro gledati na Voyu u novoj seriji ''IQ 160'', rođen je 28. listopada 1976. u Zagrebu, a glumu je diplomirao na Emerson Collegeu u Bostonu. Karijeru je gradio u Hrvatskoj i inozemstvu, nastupajući u kazalištu, na televiziji i filmu te radeći na europskim i američkim produkcijama. Međunarodnu prepoznatljivost stekao je ulogom Marseillea u hit seriji La Casa de Papel, kojoj se pridružio u trećoj sezoni. Poznat je kao poliglot i govori više jezika, što mu je olakšalo rad na međunarodnoj sceni. Živi i radi u Španjolskoj, a iz dugogodišnje veze s preminulom dizajnericom Ivanom Popović ima kćer Avu. Danas je u sretnom braku s Brazilkom Paulom Feferbaum s kojom ima sina.

Prvi hrvatski Voyo Original stiže uskoro na platformu Voyo. Serija 'IQ 160' okupila je velike glumačke zvijezde Dajanu Čuljak i Luku Peroša, a glumica je, priznaje, jedva dočekala uskočiti u cipele briljantne Marine. 'IQ 160' adaptacija je međunarodno priznate francuske serije 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od svog premijernog emitiranja 2021. postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Europi, inspirirajući lokalne adaptacije širom svijeta.