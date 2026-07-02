Eksplozije pred domovima političara: Preminula žena, slike s mjesta užasa otkrivaju silinu napada

Jedna osoba je preminula, a više ih je ozlijeđeno u seriji napada zapaljivim napravama na zgrade povezane s vladajućom grčkom strankom Nova demokracija, koji su se u srijedu u ranim jutarnjim satima dogodili u Solun.

Najteže je stradala majka kandidatkinje za grčki parlament Afroditi Nestora. Nakon eksplozije zadobila je opekline na čak 80 posto tijela te je u kritičnom stanju prevezena u bolnicu, gdje je kasnije preminula od posljedica ozljeda. Sama Nestora također je ozlijeđena – zadobila je opekline i nagutala se dima te se i dalje nalazi na bolničkom liječenju, objavio je BBC.

Prema policijskim informacijama, nepoznati napadači nešto prije pet sati ujutro postavili su improvizirane zapaljive naprave ispred triju stambenih zgrada povezanih s članovima vladajuće stranke. U prva dva napada nastala je materijalna šteta, dok je treći izazvao snažnu eksploziju i požar u kojem je ozlijeđeno pet osoba.

Eksplozija je uništila dva automobila, oštetila nekoliko motocikala te prouzročila veliku štetu na stambenoj zgradi.

Dvije napadnute zgrade bile su domovi predsjednika upravnog odbora Nove demokracije u Solunu Zisisa Ioakeimovitsa i bivšeg zastupnika Savvas Anastasiadis. U tim napadima nije bilo ozlijeđenih. Treća zgrada, u kojoj su stradale Afroditi Nestora i njezina majka, također je povezana s članovima vladajuće stranke.

Za napade zasad nitko nije preuzeo odgovornost.

Grčka već desetljećima bilježi bombaške i paljevinske napade usmjerene protiv političara i političkih ciljeva, no posljednjih godina takvi su incidenti uglavnom završavali materijalnom štetom.

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis osudio je napad i poručio da je smrt Vagije Nestore razotkrila "ubilačku i nehumanu prirodu" političkog nasilja. Pozvao je na jedinstven odgovor društva kako bi se, kako je rekao, "terorizam protjerao na margine".