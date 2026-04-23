IMAJU POSEBAN ODNOS

Luka Peroš podijelio fotografiju s kćeri pokojne Ivane Popović: Izrasla je u pravu ljepoticu

Luka Peroš podijelio fotografiju s kćeri pokojne Ivane Popović: Izrasla je u pravu ljepoticu
Foto: Bruno Bebert/Bestimage/Profimedia



23.4.2026.
14:22
Hot.hr
Hrvatski glumac s uspješnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš (49), poznat po ulozi Marseillea u hit seriji "La Casa de Papel", podijelio je s pratiteljima intiman trenutak prije novih poslovnih izazova. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju s oproštajnog ručka, dajući naslutiti kako ga uskoro čeka povratak na set i brojna putovanja.

Međutim, najviše pažnje privukla je mlada djevojka s kojom je bio na ručku u Zagrebu. Riječ je, naime, o Luni Bizovičar, kćeri njegove bivše partnerice, pokojne umjetnice Ivane Popović, koja je preminula u prosincu 2016., u 49. godini života, nakon borbe s karcinomom dojke.

Filmska ljubavna priča

Luka i Ivana zajedno su bili tri godine, zaručili su se i u međuvremenu dobili kćer Avu. Međutim, zbog različitih pogleda na profesionalnom polju, naposljetku su se razišli, a nakon prekida ostali su u dobrim odnosima.

Također, Luka je bio velika podrška Ivani u borbi s opakom bolesti, a nakon njezine smrti nastavio je brinuti i o njezinoj kćeri Luni, koju je ona dobila u kratkom braku sa slovenskim scenografom Markom Bizovičarom.

U opisu fotogafije Peroš je kratko poručio: 'Oproštajni zdravi ručak s klincezom... Povratak na posao i nova putovanja pa, gotovo svugdje'. Upravo ova topla poruka jasno daje do znanja koliko su Luka i Luna bliski, a poznato je i da se glumac putem društvenih mreža često sjeti prerano preminule Ivane. 

Inače, Luka je danas u braku s Brazilkom Paulom Feferbaum, s kojom je dobio i sina. 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je kraljica a tko pijun u novoj šahovskoj aferi? Donosimo ispovijest čovjeka koji je sve znao prije 10 godina

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
