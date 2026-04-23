Luka Peroš podijelio fotografiju s kćeri pokojne Ivane Popović: Izrasla je u pravu ljepoticu

Hrvatski glumac s uspješnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš (49), poznat po ulozi Marseillea u hit seriji "La Casa de Papel", podijelio je s pratiteljima intiman trenutak prije novih poslovnih izazova. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju s oproštajnog ručka, dajući naslutiti kako ga uskoro čeka povratak na set i brojna putovanja.

Međutim, najviše pažnje privukla je mlada djevojka s kojom je bio na ručku u Zagrebu. Riječ je, naime, o Luni Bizovičar, kćeri njegove bivše partnerice, pokojne umjetnice Ivane Popović, koja je preminula u prosincu 2016., u 49. godini života, nakon borbe s karcinomom dojke.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Filmska ljubavna priča

Luka i Ivana zajedno su bili tri godine, zaručili su se i u međuvremenu dobili kćer Avu. Međutim, zbog različitih pogleda na profesionalnom polju, naposljetku su se razišli, a nakon prekida ostali su u dobrim odnosima.

Također, Luka je bio velika podrška Ivani u borbi s opakom bolesti, a nakon njezine smrti nastavio je brinuti i o njezinoj kćeri Luni, koju je ona dobila u kratkom braku sa slovenskim scenografom Markom Bizovičarom.

U opisu fotogafije Peroš je kratko poručio: 'Oproštajni zdravi ručak s klincezom... Povratak na posao i nova putovanja pa, gotovo svugdje'. Upravo ova topla poruka jasno daje do znanja koliko su Luka i Luna bliski, a poznato je i da se glumac putem društvenih mreža često sjeti prerano preminule Ivane.

Inače, Luka je danas u braku s Brazilkom Paulom Feferbaum, s kojom je dobio i sina.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je kraljica a tko pijun u novoj šahovskoj aferi? Donosimo ispovijest čovjeka koji je sve znao prije 10 godina