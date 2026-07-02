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Od silikona i filera do prirodnog izgleda: Manekenka pokazala transformaciju i šokirala svijet

Od silikona i filera do prirodnog izgleda: Manekenka pokazala transformaciju i šokirala svijet
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Nakon više od 115.000 eura potrošenih na estetske korekcije, bivša britanska manekenka Tracy Kiss (38) odlučila je vratiti se prirodnom izgledu. Tijekom godina podvrgnula se četirima operacijama grudi, brazilskom liftingu stražnjice, rinoplastici, liposukciji, intimnoj kirurgiji te brojnim tretmanima botoksom i filerima. Danas je smanjila implantate, odrekla se botoksa i filera te šminku nosi samo u posebnim prilikama. Kaže da je shvatila kako njezin izgled više nije odražavao osobu kakva je postala i da se danas osjeća sretnije nego ikad. Iako ne osuđuje estetske zahvate, upozorava da potraga za savršenim izgledom lako može prerasti u razočaranje.

2.7.2026.
6:03
Hot.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
OperacijeTransformacijaManekenka
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