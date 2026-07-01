Jadranka Kosor slavi 73. rođendan, tko bi joj dao te godine? Ovo su njena najbolja izdanja

Prvog srpnja bivša premijerka Jadranka Kosor slavi 73. rođendan. Kao prva i do danas jedina žena na čelu hrvatske Vlade, ostavila je neizbrisiv trag u politici, zaključivši pregovore o pristupanju Europskoj uniji. No, njezin put od novinarke do premijerke obilježio je i pažljivo građen javni nastup gdje je moda imala važnu ulogu.

Njezin stil, koji spaja klasičnu eleganciju s modernim pomacima, evoluirao je, ali ostao je vjeran profinjenosti i detaljima koji govore više od riječi. Posebno prepoznatljivim postali su njezini broševi, koji su se iz modnog dodatka pretvorili u moćno sredstvo neverbalne komunikacije.

U galeriji se prisjećamo njezinih najboljih modnih izdanja.