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Jadranka Kosor slavi 73. rođendan, tko bi joj dao te godine? Ovo su njena najbolja izdanja

Jadranka Kosor slavi 73. rođendan, tko bi joj dao te godine? Ovo su njena najbolja izdanja
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Prvog srpnja bivša premijerka Jadranka Kosor slavi 73. rođendan. Kao prva i do danas jedina žena na čelu hrvatske Vlade, ostavila je neizbrisiv trag u politici, zaključivši pregovore o pristupanju Europskoj uniji. No, njezin put od novinarke do premijerke obilježio je i pažljivo građen javni nastup gdje je moda imala važnu ulogu. 

Njezin stil, koji spaja klasičnu eleganciju s modernim pomacima, evoluirao je, ali ostao je vjeran profinjenosti i detaljima koji govore više od riječi. Posebno prepoznatljivim postali su njezini broševi, koji su se iz modnog dodatka pretvorili u moćno sredstvo neverbalne komunikacije.

U galeriji se prisjećamo njezinih najboljih modnih izdanja.

1.7.2026.
14:44
Hot.hr
Pixsell
Jadranka KosorModna IzdanjaBivša PremijerkaRođendan
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