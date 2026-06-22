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Kosor oprala Plenkovića: 'Ne možeš to raditi, a u vlasti držati one koji pjevaju poglavniku'

Kosor oprala Plenkovića: 'Ne možeš to raditi, a u vlasti držati one koji pjevaju poglavniku'
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Plenković, koji od ponedjeljka do srijede boravi u posjetu Kanadi, nije nazočio središnjoj svečanosti u Brezovici te je kao svog izaslanika poslao ministra Alena Ružića

22.6.2026.
17:37
danas.hr
Nel Pavletic/PIXSELL
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Bivša premijerka Jadranka Kosor u objavi na platformi X prozvala je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, premijera Andreja Plenkovića.

U svojoj objavi zamjerila mu je koaliciju s Domovinskim pokretu i promociju pjevača Marka Perkovića Thompsona

"Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći 'dvostruke konotacije' za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče, a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima", napisala je Kosor. 

Plenković nije bio u Brezovici 

Podsjetimo, Plenković, koji od ponedjeljka do srijede boravi u posjetu Kanadi, nije nazočio središnjoj svečanosti u Brezovici te je kao svog izaslanika poslao ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića

Uz to je u objavi na društvenim mrežama poručio kako su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu te da su Hrvatsku svrstali među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

"Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima", istaknuo je premijer. 

Andrej PlenkovićJadranka KosorDan Antifašističke Borbe
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