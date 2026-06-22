Kosor oprala Plenkovića: 'Ne možeš to raditi, a u vlasti držati one koji pjevaju poglavniku'

Bivša premijerka Jadranka Kosor u objavi na platformi X prozvala je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, premijera Andreja Plenkovića.

U svojoj objavi zamjerila mu je koaliciju s Domovinskim pokretu i promociju pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći “dvostruke konotacije”za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) June 22, 2026

"Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći 'dvostruke konotacije' za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče, a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima", napisala je Kosor.

Plenković nije bio u Brezovici

Podsjetimo, Plenković, koji od ponedjeljka do srijede boravi u posjetu Kanadi, nije nazočio središnjoj svečanosti u Brezovici te je kao svog izaslanika poslao ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.

Uz to je u objavi na društvenim mrežama poručio kako su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu te da su Hrvatsku svrstali među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

Dan antifašističke borbe obilježavamo u spomen na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi.



Hrvatski su antifašisti svojim otporom… pic.twitter.com/nM8VxtWAvV — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) June 22, 2026

"Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima", istaknuo je premijer.