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NITKO NIJE MOGAO VJEROVATI /

Sjećate li se tog dana? Ivo Sanader sve je šokirao: 'Ja sam svoju dionicu odradio'

Sjećate li se tog dana? Ivo Sanader sve je šokirao: 'Ja sam svoju dionicu odradio'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Na današnji dan prije 17 godina Hrvatska je doživjeli totalni šok. Tadašnji premijer Ivo Sanader iznenada je objavio da se povlači s čela Vlade i iz aktivne politike, ostavivši javnost bez jasnog odgovora na pitanje  - zašto.

Na izvanrednoj konferenciji za medije izgovorio je danas već kultne riječi: "Ja sam svoju dionicu odradio“, poručivši da odlazi iz osobnih razloga te da nije bolestan niti prihvaća neku od funkcija u institucijama Europske unije. Umjesto njega premijersku dužnost preuzela je Jadranka Kosor.

Sanaderov iznenadni odlazak i danas je jedna od najvećih političkih misterija u Hrvatskoj, a tijekom godina pojavile su se brojne teorije o razlozima njegove ostavke, koje nikada nisu do kraja potvrđene.

Prisjetite se dana koji je uzdrmao hrvatsku političku scenu i pogledajte fotografije bivšeg premijera kroz godine..

 

 

1.7.2026.
13:30
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
Ivo SanaderOstavkaObljetnicaBivši Premijer
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