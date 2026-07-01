Sjećate li se tog dana? Ivo Sanader sve je šokirao: 'Ja sam svoju dionicu odradio'

Na današnji dan prije 17 godina Hrvatska je doživjeli totalni šok. Tadašnji premijer Ivo Sanader iznenada je objavio da se povlači s čela Vlade i iz aktivne politike, ostavivši javnost bez jasnog odgovora na pitanje - zašto.

Na izvanrednoj konferenciji za medije izgovorio je danas već kultne riječi: "Ja sam svoju dionicu odradio“, poručivši da odlazi iz osobnih razloga te da nije bolestan niti prihvaća neku od funkcija u institucijama Europske unije. Umjesto njega premijersku dužnost preuzela je Jadranka Kosor.

Sanaderov iznenadni odlazak i danas je jedna od najvećih političkih misterija u Hrvatskoj, a tijekom godina pojavile su se brojne teorije o razlozima njegove ostavke, koje nikada nisu do kraja potvrđene.

Prisjetite se dana koji je uzdrmao hrvatsku političku scenu i pogledajte fotografije bivšeg premijera kroz godine..