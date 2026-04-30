NEMA DILEME

Europski sud zadao novi udarac Ivi Sanaderu: Pogledajte zašto su odbacili njegov zahtjev

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sud je ocijenio da Sanaderove tvrdnje o pristranosti nisu objektivno opravdane te je njegov zahtjev proglasio neosnovanim

30.4.2026.
12:21
Ines Nastav
Europski sud za ljudska prava donio je danas odluku kojom je odbacio zahtjev bivšeg hrvatskog premijera Ivo Sanader. 

Sanader je pred Sudom tvrdio da Ustavni sud nije bio nepristran u slučaju "Planinska", jer je u odlučivanju sudjelovao sudac koji je ranije u predmetu "Fimi Media" bio odvjetnik jednog od njegovih suoptuženika.

Međutim, Europski sud je utvrdio da ta dva slučaja, iako se oba odnose na korupciju, nisu međusobno povezana. Također je naglašeno da ranije presude u predmetu "Fimi Media" nisu prejudicirale Sanaderovu krivnju u kasnijem postupku "Planinska".

Nije pronađen dokaz

Sud je uzeo u obzir i činjenicu da je od imenovanja tog suca na Ustavni sud prošlo više od četiri godine, čime je prestala njegova ranija uloga odvjetnika. Nije pronađen nikakav dokaz osobne pristranosti prema Sanaderu.

Zaključeno je i da su suci Ustavnog suda odluku u predmetu "Planinska" donosili isključivo na temelju tog slučaja, bez utjecaja drugih postupaka.

Zbog svega navedenog, Sud je ocijenio da Sanaderove tvrdnje o pristranosti nisu objektivno opravdane te je njegov zahtjev proglasio neosnovanim i odbacio ga.

