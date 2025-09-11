Doznali smo kakav je susjed Ivo Sanader te koliko se u međuvremenu promijenio

U srcu Kozarčeve ulice uzdiže se vila koju je teško ne primijetiti - ranomodernističko zdanje pravi je arhitektonski dragulj. Godinama je upravo ovdje živio jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih političara u Hrvatskoj, Ivo Sanader (72). Bivši premijer, koji je iza rešetaka proveo gotovo cijelo desetljeće, nedavno je uvjetno pušten na slobodu, a njegova adresa ponovno je postala Kozarčeva. Tu smo priliku iskoristili da saznamo što o Sanaderu misle njegovi susjedi.

Otkrili smo tko mu dolazi u posjet, kakav je kao djed te viđaju li ga uopće otkad je 4. kolovoza ove godine napustio zatvor u Lipovici.

Sugovornike nije bilo lako naći, a mnogi bivšeg premijera nisu vidjeli za cijeloga života u tom dijelu grada. Ipak, nekoliko građana dobro je upoznato s njegovom svakodnevicom.

Većina tvrdi da puno češće vidi njegovu suprugu Mirjanu (71) koja je vjerno čuvala njihov dom dok je on služio kaznu, a jedan od susjeda uspio je vidjeti i nježniju stranu Ive Sanadera.

"Mislim da mu je bio unuk prije dva dana jer sam čuo kako se on i supruga s veseljem igraju s unukom", rekao je jedan od sugovornika i dodao "Smršavio je otkad se vratio".

U nastavku pogledajte što su još imali za reći: