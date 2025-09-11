Katarina pred vaganje o pomoći koju je očekivala, a nije dobila: 'Znam da moram sve sama'

Pred vaganjem u devetoj sezoni showa ''Život na vagi'', kandidatkinja Katarina iz Splita podijelila je priču koja je dirnula i trenere i kandidate. Prvi put je naglas izgovorila koliko je teško razdoblje prošla. Ostala je sama s malim djetetom i dvoje teško bolesnih roditelja, bez pomoći na koju je tada računala.

''Kad mi je trebala pomoć, nisam je dobila. Tada sam odlučila da je više neću ni tražiti“, priznala je iskreno. Dodala je kako je zbog toga izgubila vjeru u ljude i prestala se nadati, svjesna da se može razočarati i u one koje danas smatra prijateljima.

'Ne treba mi tuđa pomoć'

No, upravo u ''Životu na vagi'' pronašla je snagu da gradi novi početak:

''Danas znam da moram sama – za sebe, za svoje dijete i za život koji želim stvoriti. Tuđa mi pomoć više ne treba.''

