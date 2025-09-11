Marko Bošnjak se ispričao za komentare o Charlieju Kirku: 'Poštujte moju odluku'

Smrt američkog aktivista i saveznika Donalda Trumpa, Charlieja Kirka (31), koji je ubijen tijekom javnog nastupa na sveučilištu u saveznoj državi Utah, snažno je odjeknula u SAD-u, ali i u Hrvatskoj. Posebnu pažnju privukao je Marko Bošnjak (21), predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2025., nakon što je na Instagramu objavio niz komentara o Kirkovoj smrti koji su izazvali osude i prijetnje.

Redakcija Net.hr-a kontaktirala je Marka Bošnjaka koji je jasno i glasno rekao da na cijelu situaciju nema komentara, da što god rekao da će opet u očima javnosti ispasti negativac.

No ubrzo se predomislio i uputio javnu ispriku na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram

"Moji nedavni komentari vezani za smrt Charlieja Kirka bili su neprimjereni, i zbog toga se ispričavam. Shvatio sam da komentiranje političkih događaja šteti direktno meni i mojim bližnjima bez da pritom uspijem nekome promijeniti mišljenje. Od sad pa nadalje, neću javno komentirati politiku i slične teme. Molim vas da poštujete moju odluku da ne komentiram ovakve stvari te da se od sada fokusiram isključivo na glazbu", napisao je Bošnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Tadić za Direkt o ruskim dronovima u Poljskoj: 'Europa je reagirala bez barbe iz Amerike'