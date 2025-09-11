Prijete mu smrću nakon što je komentirao atentat na Charlieja Kirka: Javio nam se Marko Bošnjak

Američki aktivist i saveznik Donalda Trumpa, Charlie Kirk (31), ubijen je u srijedu na sveučilištu u američkoj saveznoj državi Utah. Upucan je tijekom javnog nastupa, a sat i pol kasnije preminuo je u bolnici. Njegova smrt izazvala je brojne reakcije u SAD-u, ali i u Hrvatskoj.

Na događaj se javno osvrnuo i hrvatski pjevač Marko Bošnjak (21), predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2025. godine. Na Instagramu je objavio niz poruka o Kirkovoj smrti koje su mnoge šokirale.

U jednoj objavi Bošnjak je napisao: „Nitko ne bi trebao poginuti zbog svojih političkih stavova. Nitko, osim Charlieja Kirka.“ U drugim porukama komentirao je Kirkove stavove o pobačaju i silovanju, uz poruku da se „ovo moglo očekivati“.

Bošnjak je odgovorio i na kritike koje je dobio, tvrdeći da ga prozivaju moralisti koji zanemaruju druge tragedije u svijetu: „Djeca umiru svaki dan, a vi empatiju pokazujete samo kad treba štititi fašiste.“

Zbog svojih objava, Bošnjak je dobio i prijetnje smrću, uključujući poruke u kojima mu pojedinci prijete da će ga prijaviti policiji zbog širenja nasilja.

Redakcija Net.hr-a kontaktirala je Marka Bošnjaka koji nam je jasno i glasno rekao da na cijelu situaciju nema komentara, da što god rekao da će opet u očima javnosti ispasti negativac.

Također smo poslali upit zagrebačkoj policiji o mogućim prijavama, a njihov odgovor još uvijek čekamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Splitski forenzičari riješili misterij star 13 godina, priča o tijelu na Žnjanu zgrozila je sve