44 godine nikada nisu izgledale ovako dobro: Žanamari Lalić o ovogodišnjem slavlju rođendana
Najveća želja u nadolazećoj 45. godini života, riješiti se 'overthinkanja'
Pjevačica Žanamari Perčić (44) ove godine rođendan je odlučila obilježiti – baš po svome. Na svome Instagram profilu objavila je kako se ove godine počastila plovidbom brodom, a mi smo joj se javili kako bi otkrili detalje.
Odluka da se sama počasti vožnjom brodom došla je, kako kaže, potpuno spontano. “Došlo mi je i pomislila sam – zašto da ne? Zaslužila sam”. Iako joj svaki poklon kojeg je ikad dobila ima posebno značenje zbog pažnje koju netko u njega uloži, priznaje da je nagrada koju si sama pokloni – ponekad najbolja. “Gdje ćeš bolje nego kad samu sebe nagradiš i kažeš si – zaslužila si!”, rekla je.
Kada je riječ o proslavama, Žanamari ne staje samo na jednom slavlju. “Zavisi od trenutka. Ove godine sam slavila dvaput.” Ipak, o detaljima s kime je slavila nije htjela govoriti.
Ono što jest podijelila jest da je jedan dio rođendana provela na Drveniku Velikom, u restoranu i beach baru. “Dugo sam htjela otići tamo i napokon jesam. Divno mjesto, divni ljudi i top hrana. Čak su mi i tortu napravili, a nemaju je inače u ponudi”, rekla je.
Za sljedeću godinu života nema dugačak popis želja. “Zdravlje i duševni mir. Pogotovo da se smirim po pitanju overthinkanja. Moram se opustiti i to si želim. I da me moj bliski krug ljudi podrži u tome'', zaključila je.
