Tom Holland okušao se u izazovu pa skroz otpisao alkohol: Godinama nakon progovorio o trijeznosti

Američki glumac Tom Holland (29) već gotovo tri i pol godine ne konzumira alkohol. Zvijezda Spider-Mana, u razgovoru za Esquire, otkrio je kako mu je trijeznost donijela osjećaj kao da je potpuno nova osoba.

Foto: Profimedia

Njegov put prema trijeznosti počeo je 2022. godine kada je odlučio sudjelovati u izazovu ''Dry January'', to jest cijeli prvi mjesec provesti bez alkohola. Planirao je izdržati samo mjesec dana, no ubrzo je shvatio da alkohol previše određuje njegov svakodnevni život. Prisjetio se kako je gotovo svaki petak završavao izlascima i opijanjem, što mu je uništavalo vikende, a presudni trenutak bio je kada je na jednoj zabavi shvatio da mu treba piće kako bi se zabavio. Tada ga je i brat suočio s pitanjem - je li to doista normalno.

Uz glumačku karijeru, Holland se okrenuo i poduzetništvu te pokrenuo proizvodnju bezalkoholnog piva pod nazivom Bero. Projekt je, kako kaže, svakim danom sve uspješniji, a najavio je i nove proizvode koji bi trebali izaći ove i sljedeće godine.

Foto: Profimedia

Iako nije prošao kroz rehabilitaciju, veliku podršku pronašao je u obitelji, prijateljima i ljudima iz zajednice koji prolaze kroz isto iskustvo. Tijekom snimanja serije The Crowded Room suočio se s napetostima na setu, no upravo ga je odluka da ostane trijezan održala pribranim. "Bilo je dosta neprijateljstava na tom setu. Nije to bilo baš skladno mjesto i bilo je puno svađanja i sukobljavanja...Pomislio sam: Ako sada ponovno počnem piti, sa svime što se događa, bit će još gore, zar ne?", rekao je Holland. O odluci da ne konzumira alkohol govorio je i u podcastu On Purpose with Jay Shetty, gdje ju je opisao kao najbolju stvar koju je ikada učinio.

Foto:

Holland ističe da mu je odricanje od alkohola donijelo bolji san, više energije, mentalnu jasnoću i zdraviji pogled na život. Osim toga, otvoreno je progovorio i o izazovima s ADHD-om i disleksijom koji mu znaju otežati posao, ali i pružaju priliku za kreativnost u oblikovanju uloga.

