Tom Holland otkrio da mu je dijagnosticiran poremećaj: 'Može me zastrašiti'

Glumac Tom Holland (29), poznat po ulozi Spider-Mana, progovorio je o svojim zdravstvenim problemima. Nakon što je ranije govorio o disleksiji, sada je prvi put otkrio da mu je dijagnosticiran i ADHD – poremećaj pažnje s hiperaktivnošću.

"Imam ADHD i disleksiju te me ponekad može zastrašiti kada mi netko da prazno platno. Ponekad se susrećeš s tim izazovima prilikom razvoja lika", rekao je u razgovoru za IGN te dodao kako mu pomaže to što ima razne hobije.

Foto: Profimedia

Tom je ranije govorio o svojoj borbi s disleksijom u podcastu On Purpose.

"Moja disleksija, zapravo se najviše odražavala na pravopis. Pravopis mi je bio najveća prepreka. U školi sam se jako trudio. Nisam bio osobito uspješan", govorio je tada.

Podsjetimo, Holland je svoju karijeru započeo u kazalištu, a prvi filmski nastup ostvario je 2012. godine u hvaljenom filmu The Impossible. Četiri godine kasnije pojavio se u ulozi Petera Parkera/Spider-Mana u filmu Captain America: Civil War, a zatim i kao glavni lik u Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) i Spider-Man: No Way Home (2021). Publika će ga ponovno gledati u ulozi omiljenog superjunaka 2026. godine u filmu Spider-Man: Brand New Day.

