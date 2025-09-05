Težak dan za kraljevsku obitelj: Preminula supruga princa Edwarda

Buckinghamska palača priopćila je da je vojvotkinja od Kenta, bliska rođakinja pokojne kraljice Elizabete II., preminula u 92. godini života.

Rođena kao Katharine Worsley, u kraljevsku je obitelj ušla 1961. godine udajom za princa Edwarda, vojvodu od Kenta. Par se upoznao pet godina ranije, dok je on služio vojni rok na sjeveru Engleske. Vojvotkinja je bila najpoznatija po svojoj dugogodišnjoj povezanosti s teniskim turnirom u Wimbledonu, gdje je desetljećima imala počasnu ulogu.

Iz palače su izdali službeno priopćenje: "S dubokom tugom Buckinghamška palača objavljuje smrt Njezina Kraljevskog Visočanstva vojvotkinje od Kenta. Njezino Kraljevsko Visočanstvo preminulo je sinoć u palači Kensington, mirno i okružena obitelji", stoji u objavi.

