Laura se vraća na male ekrane, ali u drugačijoj ulozi: 'Jedva čekam golišavije izdanje'

Laura iz "Gospodina Savršenog" je svojom karizmom i autentičnim nastupom osvojila publiku, a broj pratitelja na njezinom Instagram profilu koji danas premašuje 70 tisuća – to i potvrđuje.

Sada, godinu dana nakon završetka showa koji ju je lansirao u središte pozornosti, Laura se vraća na male ekrane – ali u posve novoj ulozi. Naime, ova 25-godišnja Šibenčanka postala je članica žirija novog reality showa “Fight of Nations: Put do pobjede” koji se emitira na RTL-ovoj platformi Voyo.

Riječ je o natjecateljskom formatu u kojemu se kroz fizičke izazove, borbe i osobne priče natječu borci iz različitih dijelova regije, a Laura kao članica žirija ima zadatak ocjenjivati njihov nastup.

"Očekujem jako dobru zabavu i veselim se vidjeti kakvi su dečki u pitanju", rekla je Laura na početku emisije, dok su se borci predstavljali u svečanim odijelima na reviji s elementima show programa.

No, ono što je izazvalo najviše reakcija gledatelja – i očekivano nasmijalo njezine pratitelje – bio je Laurin komentar kada su se borci pojavili u sportskim izdanjima, odnosno u hlačicama koje inače nose u ringu.

"Jedva čekam malo golišavije izdanje", kroz smijeh je poručila.

