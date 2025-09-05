Kći Zdravka Čolića pokazala deset godina starijeg dečka: Ljubav cvjeta u Španjolskoj

Una Čolić (23), starija kći legendarnog glazbenika Zdravka Čolića (74), dugo je vješto skrivala identitet svog izabranika. Deset godina stariji dečko bio je prisutan na njenim objavama, no uvijek s leđa ili kroz kadar koji otkriva tek djelić njegova tijela. No, tomu je sada došao kraj.

Na svom Instagram profilu Una je objavila fotografiju koja je iznenadila mnoge - po prvi put javno je pokazala lice svog partnera. Na fotografiji par izmjenjuje nježnosti, a osmijeh na njenom licu govori više od tisuću riječi.

Par trenutačno uživa na odmoru u Španjolskoj, a Una je sa svojim pratiteljima podijelila i djelić luksuznog ambijenta u kojem borave.

Podsjetimo, poznato je da je Una završila elitnu privatnu gimnaziju na Košutnjaku, čiji je trošak iznosio čak 50.000 eura, što je Zdravko bez oklijevanja izdvojio za svoju kćer, pišu srpski mediji. A do trenutka kad je položila vozački ispit, Una je navodno imala privatnog vozača.

Na svom Instagram profilu, Una ima oko 50.000 vjernih pratitelja s kojim često dijeli detalje iz svog privatnog života, fotografije s luksuznih putovanja, ali i skupocjene modne dodatke.

