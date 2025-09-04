Marijana Mikulić otkrila zbog kojeg pitanja je zaplakala: 'Nisam tip koji se žali...'

Glumica Marijana Mikulić (43) gostovala je u podcastu ''Rastući s djecom'' gdje je govorila o majčinstvu i životu sa sinovima Ivanom i Jakovom kojem je dijagnosticiran autizam. Marijana o sinovoj dijagnozi često govori u javnosti, a ovoga je puta pričala o situaciji koja ju je dovela do suza.

''Jakov je u spektru među težim slučajevima, ali zahvaljujući ranoj intervenciji, danas trči, skače, igra se s drugom djecom, sklapa rečenice... Sve se to u početku činilo nezamislivo. Prve znakove autizma kod Jakova primijetili su kada je imao godinu i pol, a to su bila izbjegavanje pogleda i nemogućnost kontakta očima. Nakon dijagnoze, Marijana i suprug morali su reorganizirati obiteljske i poslovne obaveze.

“Ljudi često nude rješenja ili pričaju o vlastitim problemima, ali rijetko vas stvarno pitaju – 'kako si?''', ispričala je i dodala da ju je nedavno prijateljica iskreno pitala kako je te ju je upravo to jednostavno pitanje dovelo do suza.

''Nisam tip koji se treba žaliti, nemam tu potrebu, ali me toliko dirne kad te netko iskreno pita kako si.''

Foto: Sandra Simunovic/pixsell

Podsjetimo da je za Net.hr povodom svjetskog dana svjesnosti o autizmu pričala o tome kako se osjeća kao majka djeteta s autizmom kao i što joj najteže pada. Marijana je više puta javno govorila o njihovom svakodnevnom životu, borbi za terapije, kašnjenju sustava. Evo što nam je rekla.

"Inkluzija koja je samo na papiru. Božićne priredbe u kojima moje dijete samo hoda okolo bez zadatka, za razliku od sve druge djece. Druženja na koja naše dijete nije pozvano ili je pozvano, ali u okruženje gdje nitko nije informiran niti educiran ni na jedan način kako se ophoditi s djetetom koje ima PSA. Pa tako djeca viču: 'On samo plače, on nije normalan, on to ništa ne zna' i tome slično bez da ih itko opomene i objasni zašto Jakov nešto radi, a da itko zna uopće kako Jakovu nešto objasniti. Pa imamo situaciju: 'On je plakao 40 minuta, ali nismo mogli popustiti'. Što je nedopustivo i za dijete urednog razvoja, kamoli za dijete s poteškoćama. Djece sa PSA je sve više, kao i potreba za razumijevanjem, ali potreba i za edukacijom. Potrebna je edukacija ljudi koji s tom djecom rade u vrtićima i školama, ali i edukacija djece koja ih okružuju, kako bi inkluzija bila stvarna, a ne samo na papiru", rekla nam je Marijana.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ona je šefica države, bivša odvjetnica Prve dame i bajkerica, ali najvažnije - ne libi se reći što misli