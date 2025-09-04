KAKAV OBRAT /

Yamal prevaren? Nicki Nicole navodno se spetljala s igračem Reala nakon njegovog rođendana

U cijelu dramu navodno je umiješana vrlo poznata nogometna zvijezda, a ta vijest iznenadila je mnoge

4.9.2025.
15:23
Barcelona je opet u centru pažnje, ali ovaj put zbog skandala u ljubavnom životu mladog nogometnog talenta. Mladi Barcelonin "čarobnjak" Lamine Yamal (18) i argentinska reperica Nicki Nicole (25) navodno su prekinuli vezu zbog treće osobe – mlade nade Real Madrida, Franca Mastantuona (16), s kojim se Nicole navodno upustila u romansu.

Sve je počelo nakon što je Yamal 25. kolovoza objavio emotivnu fotografiju povodom Nicoleinog rođendana, na kojoj ju grli oko struka. Tada su službeno potvrdili vezu i prekinuli glasine koje su mjesecima kružile. No već 1. rujna ova nogometna zvijezda uklonila je sve fotografije na kojima se pojavljuje Nicole, uključujući i rođendansku objavu – jedini službeni dokaz njihove veze. 

Brisanje fotografija odmah je pokrenulo nagađanja o prekidu i moguće prevari. Dok neki smatraju da je par naglo raskinuo, drugi vjeruju da su možda željeli zaštititi privatnost zbog velike medijske pažnje. Ni Yamal ni Nicole zasad nisu dali komentar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsjetimo, Nicki je jedna je od najpoznatijih argentinskih reperica, s osam nominacija za Latin Grammy i preko 22,4 milijuna pratitelja na Instagramu. Yamal, kojeg mnogi već sada vide kao budućeg osvajača Zlatne lopte 2025., prati više od 38,3 milijuna obožavatelja. Naime, Nicki je treća djevojka s kojom je Yamal javno bio povezan; prije nje to su bile Alex Padilla (21) i OnlyFans zvijezda Fati Vazquez (29).

