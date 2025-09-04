Kći Joea Bidena u suzama: ‘Muž me prevario, rastajem se, a moj otac ima rak’

Ashley Biden (44), kći bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, proživljava jedno od najtežih razdoblja u životu. Nakon što je nedavno podnijela zahtjev za razvod, suočila se i s očevom teškom dijagnozom raka prostate.

Na Instagramu je podijelila emotivnu poruku: "Ljeto 2025. bilo je jedno od najtežih ljeta u mom životu. Pripremala sam se za jesen (moje omiljeno godišnje doba) i sada sam spremna dići se. Zahvalna sam na podršci prijatelja i obitelji... Zahvalna sam na psihičkom miru, novim počecima i ponovno pronađenoj snazi i ljubavi prema sebi."

Inače, Ashley se sada razvodi od dr. Howarda Kreina, plastičnog kirurga s kojim je bila u braku više od 13 godina. Vjenčali su se 2012. u Delawareu, a upoznao ih je njezin pokojni brat Beau Biden.

Osim razvoda, Ashley je prošlog mjeseca javno progovorila i o suprugovoj navodnoj nevjeri, objavivši fotografiju muškarca i žene koji se drže za ruke, uz komentar: "Moj muž i njegova djevojka."

U isto vrijeme, njezin otac Joe Biden vodi borbu s rakom prostate četvrtog stadija. Prema liječnicima, iako je bolest agresivna, zasad dobro reagira na hormonsku terapiju.

