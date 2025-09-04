Ima dva stenta, izgubio je oko, a sad je na onkologiji: Halid Bešlić bori se za zdravlje

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) trenutačno se nalazi na odjelu onkologije u sarajevskoj bolnici zbog zdravstvenih problema, a brojni fanovi, prijatelji i obitelj nadaju se njegovom brzom oporavku i povratku na scenu.

Iako je sada u teškoj situaciji, Halid tokom života već nekoliko puta bio hospitaliziran i suočavao se sa ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Jedan od najtežih trenutaka bio je 2009. godine kada je doživio tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio desno oko. U sarajevskoj bolnici proveo je 24 dana, a ta je nesreća značajno promijenila njegov život, o čemu je i sam govorio.

"Svaki dan prolazim pored mjesta gdje sam doživio nesreću. Stalno pomislim je li se tada nešto moglo promijeniti. Imam posljedicu da ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vrijeme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatupljuju. Volio bih da se to nije dogodilo, a možda je to i dobro jer otad sam prestao pušiti i to je vrlo bitno za moju karijeru," rekao je ranije za srpske medije.

"Kad su me odvezli u bolnicu i stavili me u induciranu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam loš imunitet. Nastala je borba za moj život. Izgubio sam jedno oko, ali sam dobio pluća kad su mi izbacili svu tu vodu," dodao je.

Bori se s dijabetesom

No, ni poslije te teške nesreće nije bilo lako. Godine 2022. Halid je doživio još jednu prometnu nesreću na cesti Šabac-Loznica, kod mjesta Lešnica u Srbiji.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

"Lakša nesreća je u pitanju, nisam išao doktoru. Lančani sudar je u pitanju. Nas je udarila neka žena, a mi automobil ispred nas," ispričao je tada za srpske medije.

Pored prometnih nesreća, Halid već godinama živi s dijabetesom, zbog kojeg je morao promijeniti životne navike.

U lipnju 2022. završio je u sarajevskoj bolnici zbog ugradnje stenta.

"Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osjećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram piti redovno, to je ta disciplina koje se moram pridržavati" rekao je tada za Dnevni avaz.

Nakon operacije osjećao se dobro, a liječnici su mu dopustili da već deset dana poslije zahvata počne pjevati.

