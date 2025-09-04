Manja iz 'Farme' otvoreno o showu nakon ispadanja: 'Ma to je bilo čisto ludilo'

Nakon ispadanja iz RTL-ovog reality showa 'Farma', influencerica Manja Šernek, 26‑godišnja influencerica iz Portoroža, otkrila je kako se osjećala tijekom snimanja emisije, što će joj najviše ostati u sjećanju, s kime je ostala u kontaktu i kakvi su joj planovi za budućnost.

Foto: Instagram

Kako se osjećate nakon izlaska iz Farme – što Vam prvo prolazi kroz glavu kad se osvrnete na cijelo iskustvo?

Osjećam se kao da sam se upravo probudila iz najluđeg, ali i najljepšeg sna. Farma je bila nevjerojatno iskustvo – radili smo, smijali se, ponekad i plakali, ali svaka sekunda je vrijedila. Iskreno, rado bih sve ponovila, samo da opet osjetim tu energiju!

Koji trenutak s Farme će Vam zauvijek ostati urezan u pamćenje?

Noćno nebo i gledanje zvijezda s Nikolinom – to je bio onaj trenutak kad zaboraviš gdje si i sve oko tebe nestane. A Večer međimurske popevke? Ma to je bilo čisto ludilo, toliko smo se smijali da su nas trbusi boljeli! I zagorski drmeš, moram i dečka naučiti to!

Kako biste opisali odnos koji ste izgradili s ostalim kandidatima – jeste li s nekima ostali u kontaktu?

Ja sam osoba koja ne voli konflikte, pa ih nisam imala ni u showu. I ponosna sam na to! Najviše se čujem s Marijem i Nikolinom, a povremeno i s Manuelom. Neki odnosi su stvarno prešli granice showa i postali pravo prijateljstvo.

Foto: Instagram

Koju ste najvrjedniju životnu lekciju naučili upravo kroz sudjelovanje u ovom showu?

Da život uvijek baca izazove – neke možeš promijeniti, neke ne. Ali ono što uvijek možeš kontrolirati je tvoja reakcija. A kad naučiš reagirati mirno i pametno, izbjegneš puno problema. To je lekcija koju ću nositi cijeli život.

Imate li želju ponovno sudjelovati u nekom sličnom izazovu, ili sada radije birate mirnije korake dalje?

Mir? Što je to? Moj život je sve samo ne miran! Ja sam za akciju, izazove i nova iskustva – tako da, da, definitivno bih opet ušla u nešto slično!

Foto: Instagram

Kakve planove imate za dalje – privatno, poslovno, možda i medijski?

Trenutačno sam fokusirana na dečka, psa i rad u turizmu – što zna biti pravi maraton. Kad sezona završi, bacam se na ono što me najviše veseli – gaming, snimanje i stvaranje sadržaja. Ako se otvori prilika za film, kamera ili pozornicu, tu sam! Kamere i ja imamo jednu dugu, strastvenu vezu – i ne planiramo prekidati nikada.

