Cijela Njemačka govori o njoj: Ministrica iz Kršćansko-socijalne unije došla na sjednicu s dubokim dekolteom

Njemačka ministrica za tehnologiju i istraživanja Dorothee Bär (47) iz Kršćansko-socijalne unije privukla je veliku pažnju na posljednjoj sjednici vlade. Naime, pojavila se u dirndl haljini, tradicionalnoj bavarskoj nošnji s naglašenim dekolteom.

Iako je ova nošnja u Bavarskoj uobičajena, posebno tijekom Oktoberfesta, rijetko se viđa u službenim prilikama poput sjednice kabineta.

Foto: Profimedia

Bär je kasnije pojasnila da se nije stigla presvući jer je odmah nakon sastanka morala otvoriti proslavu za radnike svojeg ministarstva, koja je bila u Oktoberfest stilu. „U 11 sati sam morala biti tamo, odmah nakon sjednice vlade“, objasnila je ministrica.

Foto: Profimedia

Ova provokativna ministrica i inače voli eksperimentirati s modom. Na Instagramu je prati oko 65.000 ljudi, a već je ranije izazivala pažnju svojim odjevnim izborima.

Inače, Dorothee Bär u braku je s političarom Oliverom Bärom i majka je troje djece: dvije kćeri i jednog sina.

