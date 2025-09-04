Tužna sudbina supruge Halida Bešlića: Jedna bolna informacija promijenila joj je cijeli život

Jedan od najpopularnijih izvođača s ovih prostora, Halid Bešlić (71), trenutačno je u bolnici u Sarajevu zbog zdravstvenih poteškoća koje su izazvale zabrinutost među brojnim obožavateljima diljem regije. Informaciju je za portal Klix.ba potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Nedim Srnja, demantiravši špekulacije koje su kružile društvenim mrežama.

''Halid se trenutno nalazi na klinici specijaliziranoj za onkološke pacijente, ali se, unatoč svemu, osjeća dobro. Pod nadzorom je liječnika, prima terapiju i njegovo stanje ide nabolje. Želio bih jasno demantirati netočne i zlonamjerne glasine koje su se posljednjih dana pojavile tvrdnje da su mu otkazali organi i da je u teškom stanju potpuno su neistinite'', izjavio je Srnja.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Supruga Sejda pobijedila karcinom

I dok se Halid bori s trenutnim zdravstvenim izazovima, u njegovoj životnoj priči posebno mjesto zauzima supruga Sejda, s kojom je u braku od 1977. godine. Njihova ljubav započela je u godinama kada je Halid tek kročio u svijet glazbe, dok je Sejda tada radila u tvornici čokolade. Ubrzo nakon vjenčanja, napustila je posao kako bi se potpuno posvetila obitelji.

Kroz godine su zajedno prošli kroz brojne izazove, a jedan od najtežih trenutaka bio je kada je Sejda oboljela od tumora.

Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

''Operacija tumora uskratila je Sejdi mogućnost da ponovno postane majka, i to nam je bila velika tuga'', kazao je svojevremeno Bešlić.

Unatoč svemu, Sejda je bolest pobijedila, a sin jedinca, Dino, njihova je najveća radost i ponos.

