Ana Nikolić se oglasila povodom rođenja kćeri Aleksandre Prijović: 'Ti si tako jedna mila duša'

Ana Nikolić se oglasila povodom rođenja kćeri Aleksandre Prijović: 'Ti si tako jedna mila duša'
Foto: Instagram

Jedna od najpopularnijih pjevačica u regiji jučer je na svijet donijela svoje drugo dijete - djevojčicu Ariju, a čestitke još uvijek pljušte

4.9.2025.
9:26
Srpska pjevačica Ana Nikolić uputila je dirljive čestitke kolegici Aleksandri Prijović (29) i njezinu suprugu Filipu Živojinoviću povodom rođenja njihove kćerkice Arije.

"Aleksandra, draga moja ljepotice, toliko toga si u životu uspjela svojim trudom, radom i dobrotom. Ti si tako jedna mila i dobra duša da zaslužuješ sve što ti je Bog dao, kao i ovo, djevojčicu. Neka je Bog poživi, čestitam ti na djevojčici tebi i Filipu, i želim vam još djece i da budete zauvijek sretni, puno vas ljubi Ana Nikolić", poručila je pjevačica.

Podsjetimo, Aleksandra je jučer u privatnoj klinici na svijet donijela djevojčicu. Vijest o prinovi razveselila je obitelj, prijatelje i brojne obožavatelje, a članovi Aleksandrine obitelji sinoć su organizirali veselje povodom radosnog događaja.

Atmosfera je bila više nego vesela, a sreću nije krila ni Aleksandrina majka, Borka Mihajlović, koja je emotivne trenutke podijelila s pratiteljima na Instagramu.

