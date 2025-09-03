Domaći pjevač opet ljubi? Prije bio u vezi s kolegicom, a onda počeo pjevati na ulici i živjeti u kombiju

Domaći pjevač Marko Kutlić (30), mnogima poznat kao nekadašnji frontmen benda "Pravila igre", na društvenim se mrežama pohvalio da je u društvu misteriozne brinete. Čini se da glazbenik, koji je prošle godine uzeo pauzu od društvenih mreža i posvetio se sviranju na ulici, ima novu djevojku. Marko je fotografirao svoju navodnu partnericu, a fanove je počastio i prizorima skakanja u more, pa se može pretpostaviti da novi par uživa na našoj obali.

Javnost ga zna po romantičnoj vezi s domaćom pjevačicom, Antonelom Đinđić (29), no njihova je ljubav pukla nakon četiri godine. Par je tada odlučio podijeliti vijest o prekidu na društvenim mrežama, smatrajući da se na takav način neće pogrešno predstaviti njihova situacija.

"Naoko zatvaramo vrata da bi ih možda ponovno otvorili. Nakon 4 predivne godine u kojima smo ispreplitali privatno i poslovno i tražili mir i harmoniju za privatno, čini se da ju nismo pronašli", napisali su na Instagramu te dodali da su tijekom veze napravili dosta pogrešaka, a vrijeme će pokazati je li prekid jedna od njih. Međutim, par otada nije obnovio romansu.

Također, Marko je prije Antonele ušao u brak te s tadašnjom suprugom Marijom dobio dvojicu sinova, Petra i Pavla. Ipak, nakon godinu i pol dana došlo je do razvoda.

U travnju ove godine objasnio je razlog svog nestanka sa scene, ali i društvenih mreža. Oglasio se povodom godišnjice dana koji je označio prekretnicu u njegovu životu.

"22. travnja 2024. otputovao sam iz svoje domovine u potpuno nepoznato. Sasvim slučajno, na Dan planeta Zemlje, krenuo sam na svoj put oko nje. Iako sam mislio da znam gdje idem, shvatio sam da zapravo nisam imao pojma. Sve što sam bio isplanirao - ostvarilo se, ali u obliku posve drugačijem od onog koji sam zamislio kad sam polazio na put", napisao je te objasnio da je ono za čime je cijeli život žudio pronašao na ulici te u kombiju koji je postao njegov dom.

