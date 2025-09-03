'Kraljica ketamina' priznala krivnju za smrt Matthewa Perryja: Mogla bi dobiti 65 godina zatvora

Jasveen Sangha (42) iz Kalifornije, poznatija kao "kraljica ketamina", priznala je krivnju za prodaju droge koja je usmrtila slavnog glumca Matthewa Perryja u listopadu 2023. godine, prenosi BBC. Sangha je prvotno tvrdila da je nevina za smrt zvijezde sitcoma "Prijatelji", no nakon dogovora s tužiteljima priznala je krivnju.

Pristala je priznati krivnju po pet saveznih točaka optužnice, uključujući onu koja nalaže da je upravo ona dostavila ketamin preminulom glumcu.

Savezni tužitelji su dom američko-britanske državljanke opisali kao "carstvo za prodaju droge", a pretragom njene kuće pronađeno je više od 80 bočica ketamina. Ona je jedna od pet osoba za koje američke vlasti tvrde da su ga opskrbljivale ketaminom, a među njima su i liječnik te glumčev asistent.

Tužitelji navode da je Sangha Perryju prodala veliku količinu ketamina, uključujući 25 bočica za 6.000 dolara u gotovini samo četiri dana prije smrti.

Ostali optuženici također su priznali krivnju u zamjenu za blažu kaznu i suradnju s tužiteljima, dok bi Sangha mogla dobiti kaznu od maksimalno 65 godina zatvora.

Podsjetimo, Perry je pronađen mrtav u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu. Obdukcijom je utvrđeno da je glumac preminuo od akutnih učinaka ketamina koji je u kombinaciji s drugim čimbenicima uzrokovao utapanje u hidromasažnoj kadi.

Glumac je ranije javno progovarao o svojoj ovisnosti, a otkrio je da je konzumirao drogu i za vrijeme vrhunca svoje slave u seriji "Prijatelji".

