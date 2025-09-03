'Kraljica ketamina' priznala krivnju za smrt Matthewa Perryja: Mogla bi dobiti 65 godina zatvora
Tužitelji su njen dom opisali kao "carstvo za prodaju droge"
Jasveen Sangha (42) iz Kalifornije, poznatija kao "kraljica ketamina", priznala je krivnju za prodaju droge koja je usmrtila slavnog glumca Matthewa Perryja u listopadu 2023. godine, prenosi BBC. Sangha je prvotno tvrdila da je nevina za smrt zvijezde sitcoma "Prijatelji", no nakon dogovora s tužiteljima priznala je krivnju.
Pristala je priznati krivnju po pet saveznih točaka optužnice, uključujući onu koja nalaže da je upravo ona dostavila ketamin preminulom glumcu.
Savezni tužitelji su dom američko-britanske državljanke opisali kao "carstvo za prodaju droge", a pretragom njene kuće pronađeno je više od 80 bočica ketamina. Ona je jedna od pet osoba za koje američke vlasti tvrde da su ga opskrbljivale ketaminom, a među njima su i liječnik te glumčev asistent.
Tužitelji navode da je Sangha Perryju prodala veliku količinu ketamina, uključujući 25 bočica za 6.000 dolara u gotovini samo četiri dana prije smrti.
Ostali optuženici također su priznali krivnju u zamjenu za blažu kaznu i suradnju s tužiteljima, dok bi Sangha mogla dobiti kaznu od maksimalno 65 godina zatvora.
Podsjetimo, Perry je pronađen mrtav u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu. Obdukcijom je utvrđeno da je glumac preminuo od akutnih učinaka ketamina koji je u kombinaciji s drugim čimbenicima uzrokovao utapanje u hidromasažnoj kadi.
Glumac je ranije javno progovarao o svojoj ovisnosti, a otkrio je da je konzumirao drogu i za vrijeme vrhunca svoje slave u seriji "Prijatelji".
