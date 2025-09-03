Demi Moore otvoreno o demenciji Brucea Willisa: 'Teško je gledati...'

Glumica Demi Moore (62) progovorila je o bivšem suprugu Bruceu Willisu (70) koji se već nekoliko godina bori s demencijom.

Zvijezda filmova "Duh" i "Nemoralna ponuda" gostovala je u "The Oprah Winfrey" podcastu u kojem je objasnila kako doživljava teško stanje slavnog glumca.

"Teško je. Teško je gledati nekoga tko je bio tako živahan, snažan i usmjeren kako se mijenja u neki drugi dio sebe", odgovorila je Moore, dodavši da ne razmišlja o teškim posljedicama bolesti, ali i mogućem ishodu jer se tada osjeća tužnom i tjeskobnom.

"Nemoj očekivati da trebaju biti tko su bili ili tko ti želiš da budu", rekla je i naglasila da je potrebno biti prisutan u sadašnjem trenutku.

"Kada ostaneš u sadašnjem trenutku, postoji toliko toga i još uvijek je toliko njega tu. I možda nije uvijek verbalno, ali je prekrasno, s obzirom na sve što se događa", rekla je u emotivnoj ispovijesti.

Također, Demi je otkrila da uistinu suosjeća s Emmom Heming Willis, sadašnjom suprugom slavnog glumca. Demi je istaknula da je Emma, koja je shvatila da je važno brinuti i o samome sebi, odradila sjajan posao.

'Bolest je to što jest'

Demi je u listopadu prošle godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Hamptonsu podijelila informacije vezane za tadašnje Bruceovo zdravstveno stanje.

"Bolest je to što jest. Mislim da se treba duboko prihvatiti ono što jest. Ali tamo gdje je on trenutno, stabilan je", rekla je Demi ranije.

Inače, Demi i Bruce ušli su u bračne vode 1987. godine, no njihovoj je ljubavnoj idili došao kraj 13 godina kasnije. Zajedno su dobili tri kćeri, Rumeru, Scout i Tallulah, a nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, zvijezdi akcije "Umri muški" 2022. godine dijagnosticirana je afazija, a kasnije i frontotemporalna demencija. Riječ je o progresivnoj bolesti koja pogađa dijelove mozga odgovorne za ponašanje, osobnost i jezik, a u odnosu na Alzheimerovu bolest češće pogađa osobe mlađe od 65 godina. Prema ranijim napisima američkih medija te izjavama članova obitelji slavni glumac više ne može govoriti ni čitati.

