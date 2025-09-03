Domaća glumica i bivši suprug Natalije Price očekuju prvo dijete: Razotkrila ih njena kolegica

Zadarska glumica Iva Jerković Oreški i zagrebački liječnik Ivan Oreški očekuju prvo dijete. Skladan bračni par brojne je iznenadio sretnom vijesti, a njihovu je tajnu razotkrila glumica Daria Lorenci Flatz, objavivši fotografiju Ive kojoj se nazire trudnički trbuščić.

"Naša ljepota raste", napisala je Daria te dodala da "sitno broje" do poroda.

Inače, Iva i Ivan izrekli su sudbonosno "da" u lipnju 2023. godine, a svoju su vezu u početku skrivali od javnosti. Na njihovom vjenčanju bio je velik broj njihovih bliskih prijatelja, a mlada je zablistala u satenskoj vjenčanici visokog proreza.

"Ne volim previše govoriti o privatnom životu jer bih voljela dati ljudima praznu stranicu kada me gledaju na sceni ili ekranu, a ne da u moj lik već imaju toliko upisanih podataka", rekla je Iva ranije za Story.

Inače, specijalist otorinolaringologije i kirurg prije odlaska pred oltar s članicom ansambla zagrebačkog HNK-a bio je u braku s Natalijom Pricom (36). Mnogi je znaju kao nekadašnju Miss Universe Hrvatske i blisku suradnicu preminulog gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića.

