Melanie Juranović (17) nova je Miss Brodsko-posavske županije
Slatka Melanie je presretna
U prekrasnom ambijentu Oriovca održan je izbor Miss Brodsko-posavske županije, dio jubilarnog 30. izdanja natjecanja Miss Hrvatske. Događaj je spojio ljepotu, stil, tradiciju i glamur, a kandidatkinje su stigle u kočijama, odjevene u tradicionalnu slavonsku reklju.
Lentu najljepše ponijela je Melanie Juranović, sedamnaestogodišnja gimnazijalka iz Nove Gradiške. Ljubav prema radu s djecom potaknula ju je da sanja o studiju psihologije ili profesorskoj karijeri. U slobodno vrijeme rado trenira, rola s prijateljima, a kao djevojčica bavila se baletom, pjevanjem i sviranjem klavira.
Prvom pratiljom proglašena je Bruna Božičević, koja će u slučaju potrebe predstavljati županiju na finalnom izboru Miss Hrvatske u Zagrebu krajem listopada.
Program su upotpunili nastupi Bernarde Bobovečki i KUD-a Luka Ilić Oriovčanin, dok je voditelj bio Davor Garić. Djevojke su blistale u kreacijama dizajnerice Tajane Balaž-Jurišić i Nikolina wedding storea, a frizure je pripremio salon Luxury Hair Oriovac. Novoizabrana missica okrunjena je vrijednom tijarom Gemstone galleryja.
Licencu za Miss Hrvatske za Miss Svijeta drži Iva Loparić Kontek, koja se zahvalila općini Oriovac i županiji Brodsko-posavskoj na podršci u organizaciji.
