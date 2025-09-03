Melanie Juranović (17) nova je Miss Brodsko-posavske županije

U prekrasnom ambijentu Oriovca održan je izbor Miss Brodsko-posavske županije, dio jubilarnog 30. izdanja natjecanja Miss Hrvatske. Događaj je spojio ljepotu, stil, tradiciju i glamur, a kandidatkinje su stigle u kočijama, odjevene u tradicionalnu slavonsku reklju.

Lentu najljepše ponijela je Melanie Juranović, sedamnaestogodišnja gimnazijalka iz Nove Gradiške. Ljubav prema radu s djecom potaknula ju je da sanja o studiju psihologije ili profesorskoj karijeri. U slobodno vrijeme rado trenira, rola s prijateljima, a kao djevojčica bavila se baletom, pjevanjem i sviranjem klavira.

Foto: Promo

Prvom pratiljom proglašena je Bruna Božičević, koja će u slučaju potrebe predstavljati županiju na finalnom izboru Miss Hrvatske u Zagrebu krajem listopada.

Foto: Promo

Program su upotpunili nastupi Bernarde Bobovečki i KUD-a Luka Ilić Oriovčanin, dok je voditelj bio Davor Garić. Djevojke su blistale u kreacijama dizajnerice Tajane Balaž-Jurišić i Nikolina wedding storea, a frizure je pripremio salon Luxury Hair Oriovac. Novoizabrana missica okrunjena je vrijednom tijarom Gemstone galleryja.

Foto: Promo

Licencu za Miss Hrvatske za Miss Svijeta drži Iva Loparić Kontek, koja se zahvalila općini Oriovac i županiji Brodsko-posavskoj na podršci u organizaciji.

