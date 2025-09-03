Buba Corelli na vjenčanje doveo +2: Zaplesao sa svoje dvije djevojke, od kojih je jednu i zaprosio

Sarajevski reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Corelli (35), nakon višegodišnjih nagađanja u zadnje vrijeme konačno javno pokazuje svoje dvije partnerice – Jasminu i Petru. Vijest da je u vezi s dvjema djevojkama pojavila se još 2021. godine, no tek su posljednjih mjeseci zajedno uhvaćeni u javnosti.

Prvi put mediji su ih fotografirali na aerodromu kada su krenuli na zajedničko ljetovanje, a sada su se pojavili i na svadbi koja je izazvala veliki interes javnosti. Na TikToku je objavljen video u kojem reper pleše s obje djevojke istovremeno, a jedan od komentara korisnika TikToka glasio je: "Da sam na ovoj svadbi, cijelu noć bih samo njih gledala".

Na snimci se vidi da je Jasmina nosila crnu haljinu, dok je Petra zablistala u žutoj. Zajedno su pjevale i plesale uz hit Dare Bubamare "Dunav".

Jasmina je ranije otkrila i detalj njihove veze koji je iznenadio mnoge.

"Zaručena od 2016. godine! Jest, Amar me je zaprosio!", izjavila je prošle godine. Ipak, odnos para – ili u ovom slučaju trojca – nije uvijek idiličan. Kako pišu srpski mediji, policija je u više navrata intervenirala u njihovom stanu zbog prijava o buci, svađama i glasnom prepiranju.

